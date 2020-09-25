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Выбор редакции

Петропавловск (POGR). Технический обзор акции.
POGR, 1Д
Длинная
POGR: Петропавловск (POGR). Технический обзор акции.

Золотодобывающая компания , которая совсем недавно стала торговаться на MOEX , фундаментально имеющая высокие итоговые отрицательные обязательства. 1D. Основной тренд восходящий. Локально нисходящий. Виден огромный треугольник, держу в голове его как ориентир того, что кто-то копит позицию . Уровни. Лимитные уровни отчетливо видны на графике. Сопротивление...

Анализ основных криптовалютных пар на 25.09.2020
BTCUSD, 180
BTCUSD: Анализ основных криптовалютных пар на 25.09.2020

BTC/USD Вчера утром цена биткоина консолидировалась над линией Point Of Control (10277.42 USD). Покупатели в этой зоне нащупали поддержку и воспользовались шансом восстановить пару к уровню «десять с половиной». Вечером им удалось сформировать довольно мощный бычий импульс, который пробил сопротивление 10500.00 USD, а ночью протестировал отметку 10800.00 USD....

📈 LINK/USDt завершил коррекцию
LINKUSDT, 240
Длинная
LINKUSDT: 📈 LINK/USDt завершил коррекцию

Здравствуйте коллеги! Сегодня представляю к вашему вниманию график ChainLink. Все снижение от 20$ трактую как коррекцию в четвертой волне. Которую усложнили двойным зигзагом W-X-Y, где все внутренние волны выглядят укомплектованы. Дальше стоит ожидать формирования заходной волны (1), в район 11$, после чего к ней коррекцию в (2), с дальнейшим ростом в третей...

Покупка DXY (Индекс Доллара)
DXY, 1Д
Длинная
DXY: Покупка DXY (Индекс Доллара)

приветствую, друзья! Я уже неоднократно писал, что делаю ставку на укрепление доллара, решил закрепить это идеей и торговой сделкой соответственно. На мой взгляд, сформировался явный разворотный паттерн, произошло пробитие сопротивления на 93.7 и закрепление. В сделку входу двумя ордерами: 1) С текущих 94.3 2) добираю на 93.7 Стоп при закрепление под 92.7....

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Идеи по криптовалютам

🔥 Huobi Token Варианты трейдов
HTUSDT, 240
Длинная
HTUSDT: 🔥 Huobi Token Варианты трейдов

Торговый план по работе с Huobi Token 1. Торговля в канале 2. Свинг трейды от уровней S1 и S2 3. Позиционные покупки от Р1 и ниже. Цели: ТР1 и выше. Среднесрок - долгосрок. ⚙️ Анализ проводился по текущим показателям рыночной активности, использовались мои индивидуальные индикаторы, маркеры и оценки. Фундаментальные факторы в анализе не учитывались. 🔥...

BTC. 1Д. Критическая точка $11400. Ждем $9210.
BTCUSDT, 1Д
Короткая
BTCUSDT: BTC. 1Д. Критическая точка $11400. Ждем $9210.

Добрый день. Рады снова встретиться с Вами за просмотром идеи! Вчерашняя дневная свеча по $BTC поражает размерами, но не объемами. Вся суть следующей неделе будет сводиться к тому, как закроют месячную свечу, поэтому и борьба заостряется. Чтобы рост продолжился, надо закрепляться выше $10750, . Тогда открывается путь к $11400. Если же опустят цену ниже...

LINK / USDT. План свинг-трейдов на LINK. Крутая дельта! ✅
LINKUSDT, 240
LINKUSDT: LINK / USDT. План свинг-трейдов на LINK. Крутая дельта! ✅

Мы увидели отличный импульс, предыдущая идея дала больше 40% за 2 дня. Сейчас самое время поработать на локальной коррекции. Все что дадут от 7$ и вниз буду рассматривать для позиционного входа. Позиционную идею выложу после реаккумуляции.

BTC жду спада до 9900
BTCUSDTPERP, 240
Короткая
BTCUSDTPERP: BTC жду спада до 9900

Друзя всем привет. С момента предыдущая идея по BTC у нас сформировалась новая ситуации по которой я решил сделать обзор. Глобально торгуемся у нисходящим клине и самое главное под линией тренда. Что говорит нам что в приоритете у нас шорт позиция. Внутри клина у нас сформировался локальный нисходящий канал все є фигуры дают нам сигнал на то что мы должен...

Больше идей по криптовалютам

Идеи по рынку форекс

EURAUD
EURAUD, 1Д
EURAUD: EURAUD

EURAUD Покупка в районе 1.656 - 1.62 Цель 1 - 1.68 Цель 2 - 1.72 Цель 3 - 1.785 Стоп, закрепление ниже 1.61 Если вам нравится что я делаю ставьте 👍 и подписывайтесь Также буду рад видеть ваши комментарии под идеей, что вы думаете по этому поводу?

Торговый план по #USDCHF (SHORT)
USDCHF, 1Д
Короткая
USDCHF: Торговый план по #USDCHF (SHORT)
01:10

Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.

eurusd
EURUSD, 30
EURUSD: eurusd

Возможно два варианта развития событий. Можно попробовать короткую покупку с близким стопом.

CADJPY
CADJPY, 240
Длинная
CADJPY: CADJPY

Лонг от текущих Завершенный треугольник на Н4 ТР1 79,44 ТР2 79,70

Больше идей по рынку форекс

Идеи по акциям

YNDX
YNDX, 1Д
Длинная
YNDX: YNDX

Покупка, возможен рост после завершения отката.

Шорт по Яндексу
YNDX, 1Д
Короткая
YNDX: Шорт по Яндексу

цель - 4273.4 стоп - 5029.0

Петропавловск (POGR). Технический обзор акции.
POGR, 1Д
Длинная
POGR: Петропавловск (POGR). Технический обзор акции.

Золотодобывающая компания , которая совсем недавно стала торговаться на MOEX , фундаментально имеющая высокие итоговые отрицательные обязательства. 1D. Основной тренд восходящий. Локально нисходящий. Виден огромный треугольник, держу в голове его как ориентир того, что кто-то копит позицию . Уровни. Лимитные уровни отчетливо видны на графике. Сопротивление...

Это было не запланированное движение
YNDX, 240
Короткая
YNDX: Это было не запланированное движение

Вот он покупашка от31 августа, я все сомневался в этом объеме. А это скорострел инсайдер.Он взял свое но видимо не как хотелось - общая коррекция технологов картинку подпортила. А то б бумага до 6200 слетала. Теперь подуспокоились , цени те же-низ трендовой а может ниже, там гэпчик. Верхний прямоугольник - это зоны продажи, ждал 4380. Не судьба(( ))

Больше идей по акциям

Идеи по индексам

RGBI. Обновление. 26.09.20.
RGBI, 120
RGBI: RGBI. Обновление. 26.09.20.

Давно не обновлял RGBI. Посему предлагаю 2 варианта развития событий: - Завершили волну (b) of диагонали и теперь уходим вверх, в волну (с). Рубль при этом укрепляется. - Сформировали заходную начальную диагональ в глобальном нисходящем тренде, затем тоже вверх, но в рамках незначительной коррекции. Укрепление рубля незначительное. Смотрим, что дадут. P.S.:...

индексы
US30, 60
US30: индексы

парни кто на индексах торгует, какой лот лучше брать с малым депо???

Доллар рубль
USDRUB, 60
Длинная
USDRUB: Доллар рубль

срыв вниз

Доллар/Рубль. Краткосрочно. Коррекция к 73,8-71,28.
USDRUB, 60
USDRUB: Доллар/Рубль. Краткосрочно. Коррекция к 73,8-71,28.

Всем привет! Пока я вижу подтверждение долгосрочного сценария , который выкладывал ранее. Поэтому обновляю разметку. У меня пока есть два варианта развития: В основном варианте я рассматриваю, что волна 1(оранжевая) завершилась и на данный момент развивается коррекция в рамках волны 2(оранжевая). Ее цели выделяю на уровне 73,86 и 71,28. По времени волна 2...

Больше идей по индексам

Идеи по фьючерсам

Нефть Брент
UKOIL, 15
UKOIL: Нефть Брент

Многие гадают сейчас как все будет с нефтяной коррекцией...и я их числе-вот так думаю-проверим

BTC1 предположение о новом снижении
BTC1!, 1Н
Короткая
BTC1!: BTC1 предположение о новом снижении

Как видно из графика имеет огромную формацию в виде сужающегося диапазона с подтверждением на снижающемся объеме торгов как и должно быть в классическом техническом анализе. Исходя из того что видим, осмелюсь предположить что мы еще раз протестируем нижнюю границу (динамическую поддержку) перед тем как войдем в фазу восходящего рынка, таким образом мы сформируем...

sp
SPX500USD, 1Д
SPX500USD: sp

truf

Нефть, уровни на покупку / продажу. Матрица интрадей.
UKOIL, 15
UKOIL: Нефть, уровни на покупку / продажу. Матрица интрадей.

Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу на скрине ниже 🠗🠗🠗 hkar.ru Матрица на сегодня 25 сентября. Для торговли внутри дня. Фьючерсный контракт на нефть Brent : MOEX — 10-20 или BRV0, Лондонская биржа ICE — BR 11-20. Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте! Это может быть...

Больше идей по фьючерсам

Обучающие идеи

#Рубрика. Сравнение фондового рынка РФ и США✍️
SPX, 1M
Обучение
SPX: #Рубрика. Сравнение фондового рынка РФ и США✍️

Сравнение фондового рынка РФ и США✍️ 1) Сколько бирж в стране?☝️ Россия🇷🇺 Есть только 2 биржи - SPB ( Санкт-Петербурская Биржа) и ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Первая специализируется на торговли иностранными бумагами, еврооблигациями, торговля российскими эмитентами присутствует в малом объеме ( 20 акций).Рынок FORTS есть. Сейчас на...

Все участники рынка используют стопы в своих целях!
XRPUSD, 1Д
Обучение
XRPUSD: Все участники рынка используют стопы в своих целях!
01:44

Всем добрый день! Надеюсь Вам эта информация будет полезна! Успешных торгов! Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Я не даю точек входа и выхода. Делюсь с Вами своим...

Обзор BTC по аналитическим данным от индикатора Vilarso PRO
BTCUSDT, 60
Обучение
BTCUSDT: Обзор BTC по аналитическим данным от индикатора Vilarso PRO
12:14

В этом обзоре я показал на таймфрейме 1 час принцип аналитического прогноза по моему индикатору Vilarso PRO на платформе tradingview. По сути это видео о том, как это работает и как сам индикатор помогает определить точки входа/выхода на сделки! Это не все возможности индикатора, я всего лишь решил показать фрагмент торговли для скальп-стратегий или для работы...

Как правильно выставить стоп-лосс?
XAUUSD, 30
Обучение
XAUUSD: Как правильно выставить стоп-лосс?

Друзья много сообщений поступают в личку по поводу торговли, и самый главный вопрос который задают это когда заходить и куда ставить стоп. В этой обучающей идеи я решил рассказать, как я работаю. Друзя это сугубо моё мнения. Если у вас есть своя торговая система которая приносит вам профит, то это очень хорошо. Чтобы не ошибиться с выбором зоны для выставления...

Больше обучающих идей

Индикаторы и стратегии

Relative Currency Strength
EURUSD: Relative Currency Strength

This indicator shows the relative strength of the majors and crosses compared to each other. So, if you are taking a EURUSD long, are you taking it because the Euro is strong or the USD is weak or both? How do you know? This indicator will show you how strong a current is compared to the other majors and crosses. So in the EURUSD example, you will know how strong...

Neglected Volume by DGT
ETHUSDT: Neglected Volume by DGT

Volume is one piece of information that is often neglected, however, learning to interpret volume brings many advantages and could be of tremendous help when it comes to analyzing the markets. In addition to technicians, fundamental investors also take notice of the numbers of shares traded for a given security. What is Volume? The volume represents all the...

Order Block Finder (Experimental)
ETHUSD: Order Block Finder (Experimental)

The purpose of this experimental Indicator is to help identifying Institutional Order Blocks. Often these Order Blocks can be observed at the beginning of a strong move, but there is a significant probability that these price levels will be revisited at a later point in time again. Therefore these are interesting levels to place limit orders (Buy Orders for...

Combo Strategy 123 Reversal & Fractal Chaos Bands
ESZ2020: Combo Strategy 123 Reversal & Fractal Chaos Bands

This is combo strategies for get a cumulative signal. First strategy This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow...

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Видеоидеи

🔆ADA/USDT: Обновление плана. Позиционные покупки не за горами
ADAUSDT, 1Д
ADAUSDT: 🔆ADA/USDT: Обновление плана. Позиционные покупки не за горами
02:44

Друзья, предыдущая идея по Cardano отработала на ура! Удалось забрать две трейда по 10% каждый, поэтому решил обновить идею. Первая позиционная покупки видится от 0,07$ за монету. Если поедем еще ниже, то буду брать в районе 0,057$. 🔔 Спасибо за внимание! Оставляйте свои мысли в виде комментариев, буду рад обсудить с вами данный сетап! Если вам нравятся мои идеи,...

Торговый план по #USDCHF (SHORT)
USDCHF, 1Д
Короткая
USDCHF: Торговый план по #USDCHF (SHORT)
01:10

Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.

Математический анализ по EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BСOUSD
BCOUSD, 30
BCOUSD: Математический анализ по EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, BСOUSD
05:54

Торговые идеи на основе математического анализа с использованием простого метода определения потенциала движения цены, инструментов Фибоначчи и индикатора объемов

GBPUSD - Торговая рекомендация на 25.09.2020
GBPUSD, 30
Длинная
GBPUSD: GBPUSD - Торговая рекомендация на 25.09.2020
01:28

Buy Stop: 1.27820 Take Profit: 1.28070 Stop Loss: 1.27570 Trailing Stop: 100 pip

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Обзор рынка

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