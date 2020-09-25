Золотодобывающая компания , которая совсем недавно стала торговаться на MOEX , фундаментально имеющая высокие итоговые отрицательные обязательства. 1D. Основной тренд восходящий. Локально нисходящий. Виден огромный треугольник, держу в голове его как ориентир того, что кто-то копит позицию . Уровни. Лимитные уровни отчетливо видны на графике. Сопротивление...
BTC/USD Вчера утром цена биткоина консолидировалась над линией Point Of Control (10277.42 USD). Покупатели в этой зоне нащупали поддержку и воспользовались шансом восстановить пару к уровню «десять с половиной». Вечером им удалось сформировать довольно мощный бычий импульс, который пробил сопротивление 10500.00 USD, а ночью протестировал отметку 10800.00 USD....
Здравствуйте коллеги! Сегодня представляю к вашему вниманию график ChainLink. Все снижение от 20$ трактую как коррекцию в четвертой волне. Которую усложнили двойным зигзагом W-X-Y, где все внутренние волны выглядят укомплектованы. Дальше стоит ожидать формирования заходной волны (1), в район 11$, после чего к ней коррекцию в (2), с дальнейшим ростом в третей...
приветствую, друзья! Я уже неоднократно писал, что делаю ставку на укрепление доллара, решил закрепить это идеей и торговой сделкой соответственно. На мой взгляд, сформировался явный разворотный паттерн, произошло пробитие сопротивления на 93.7 и закрепление. В сделку входу двумя ордерами: 1) С текущих 94.3 2) добираю на 93.7 Стоп при закрепление под 92.7....
Торговый план по работе с Huobi Token 1. Торговля в канале 2. Свинг трейды от уровней S1 и S2 3. Позиционные покупки от Р1 и ниже. Цели: ТР1 и выше. Среднесрок - долгосрок. ⚙️ Анализ проводился по текущим показателям рыночной активности, использовались мои индивидуальные индикаторы, маркеры и оценки. Фундаментальные факторы в анализе не учитывались. 🔥...
Добрый день. Рады снова встретиться с Вами за просмотром идеи! Вчерашняя дневная свеча по $BTC поражает размерами, но не объемами. Вся суть следующей неделе будет сводиться к тому, как закроют месячную свечу, поэтому и борьба заостряется. Чтобы рост продолжился, надо закрепляться выше $10750, . Тогда открывается путь к $11400. Если же опустят цену ниже...
Мы увидели отличный импульс, предыдущая идея дала больше 40% за 2 дня. Сейчас самое время поработать на локальной коррекции. Все что дадут от 7$ и вниз буду рассматривать для позиционного входа. Позиционную идею выложу после реаккумуляции.
Друзя всем привет. С момента предыдущая идея по BTC у нас сформировалась новая ситуации по которой я решил сделать обзор. Глобально торгуемся у нисходящим клине и самое главное под линией тренда. Что говорит нам что в приоритете у нас шорт позиция. Внутри клина у нас сформировался локальный нисходящий канал все є фигуры дают нам сигнал на то что мы должен...
Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
цель - 4273.4 стоп - 5029.0
Золотодобывающая компания , которая совсем недавно стала торговаться на MOEX , фундаментально имеющая высокие итоговые отрицательные обязательства. 1D. Основной тренд восходящий. Локально нисходящий. Виден огромный треугольник, держу в голове его как ориентир того, что кто-то копит позицию . Уровни. Лимитные уровни отчетливо видны на графике. Сопротивление...
Вот он покупашка от31 августа, я все сомневался в этом объеме. А это скорострел инсайдер.Он взял свое но видимо не как хотелось - общая коррекция технологов картинку подпортила. А то б бумага до 6200 слетала. Теперь подуспокоились , цени те же-низ трендовой а может ниже, там гэпчик. Верхний прямоугольник - это зоны продажи, ждал 4380. Не судьба(( ))
Давно не обновлял RGBI. Посему предлагаю 2 варианта развития событий: - Завершили волну (b) of диагонали и теперь уходим вверх, в волну (с). Рубль при этом укрепляется. - Сформировали заходную начальную диагональ в глобальном нисходящем тренде, затем тоже вверх, но в рамках незначительной коррекции. Укрепление рубля незначительное. Смотрим, что дадут. P.S.:...
срыв вниз
Всем привет! Пока я вижу подтверждение долгосрочного сценария , который выкладывал ранее. Поэтому обновляю разметку. У меня пока есть два варианта развития: В основном варианте я рассматриваю, что волна 1(оранжевая) завершилась и на данный момент развивается коррекция в рамках волны 2(оранжевая). Ее цели выделяю на уровне 73,86 и 71,28. По времени волна 2...
Многие гадают сейчас как все будет с нефтяной коррекцией...и я их числе-вот так думаю-проверим
Как видно из графика имеет огромную формацию в виде сужающегося диапазона с подтверждением на снижающемся объеме торгов как и должно быть в классическом техническом анализе. Исходя из того что видим, осмелюсь предположить что мы еще раз протестируем нижнюю границу (динамическую поддержку) перед тем как войдем в фазу восходящего рынка, таким образом мы сформируем...
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу на скрине ниже 🠗🠗🠗 hkar.ru Матрица на сегодня 25 сентября. Для торговли внутри дня. Фьючерсный контракт на нефть Brent : MOEX — 10-20 или BRV0, Лондонская биржа ICE — BR 11-20. Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте! Это может быть...
Сравнение фондового рынка РФ и США✍️ 1) Сколько бирж в стране?☝️ Россия🇷🇺 Есть только 2 биржи - SPB ( Санкт-Петербурская Биржа) и ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Первая специализируется на торговли иностранными бумагами, еврооблигациями, торговля российскими эмитентами присутствует в малом объеме ( 20 акций).Рынок FORTS есть. Сейчас на...
Всем добрый день! Надеюсь Вам эта информация будет полезна! Успешных торгов! Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Я не даю точек входа и выхода. Делюсь с Вами своим...
В этом обзоре я показал на таймфрейме 1 час принцип аналитического прогноза по моему индикатору Vilarso PRO на платформе tradingview. По сути это видео о том, как это работает и как сам индикатор помогает определить точки входа/выхода на сделки! Это не все возможности индикатора, я всего лишь решил показать фрагмент торговли для скальп-стратегий или для работы...
Друзья много сообщений поступают в личку по поводу торговли, и самый главный вопрос который задают это когда заходить и куда ставить стоп. В этой обучающей идеи я решил рассказать, как я работаю. Друзя это сугубо моё мнения. Если у вас есть своя торговая система которая приносит вам профит, то это очень хорошо. Чтобы не ошибиться с выбором зоны для выставления...
This indicator shows the relative strength of the majors and crosses compared to each other. So, if you are taking a EURUSD long, are you taking it because the Euro is strong or the USD is weak or both? How do you know? This indicator will show you how strong a current is compared to the other majors and crosses. So in the EURUSD example, you will know how strong...
Volume is one piece of information that is often neglected, however, learning to interpret volume brings many advantages and could be of tremendous help when it comes to analyzing the markets. In addition to technicians, fundamental investors also take notice of the numbers of shares traded for a given security. What is Volume? The volume represents all the...
The purpose of this experimental Indicator is to help identifying Institutional Order Blocks. Often these Order Blocks can be observed at the beginning of a strong move, but there is a significant probability that these price levels will be revisited at a later point in time again. Therefore these are interesting levels to place limit orders (Buy Orders for...
This is combo strategies for get a cumulative signal. First strategy This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow...
Друзья, предыдущая идея по Cardano отработала на ура! Удалось забрать две трейда по 10% каждый, поэтому решил обновить идею. Первая позиционная покупки видится от 0,07$ за монету. Если поедем еще ниже, то буду брать в районе 0,057$. 🔔 Спасибо за внимание! Оставляйте свои мысли в виде комментариев, буду рад обсудить с вами данный сетап! Если вам нравятся мои идеи,...
Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Торговые идеи на основе математического анализа с использованием простого метода определения потенциала движения цены, инструментов Фибоначчи и индикатора объемов
Buy Stop: 1.27820 Take Profit: 1.28070 Stop Loss: 1.27570 Trailing Stop: 100 pip